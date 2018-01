Médicos Sem Fronteiras é atacado na Somália Milicianos emboscaram um comboio transportando nove funcionários de agências de ajuda internacionais e, em seguida, atacaram um complexo do grupo francês Médicos Sem Fronteiras (MSF) ao norte de Mogadíscio, capital da Somália. Segundo testemunhas, pelo menos oito somalis foram mortos e 30 milicianos ficaram feridos. Nenhum dos trabalhadores estrangeiros, entre eles seis funcionários da ONU, foi atingido. De acordo com versões que circulavam na capital, os milicianos estavam resolvendo uma disputa particular com os seguranças somalis dos grupos de ajuda. O ministro do Interior da Somália, Dahir Dayad, afirmou que o complexo dos MSF fora saqueado e que as tropas governamentais enviadas ao local ainda lutavam contra os milicianos na tarde de hoje. Segundo os MSF e uma porta-voz da ONU, cinco funcionários de agências de ajuda - dois espanhóis e um francês e dois empregados da ONU - estavam a salvo em uma casa ao norte da capital. Os outros quatro foram divididos em dois grupos e se encontram em locais controlados pela facção do líder Musa Sude Yalahow. Por sua vez, Abdulkadir Mohamed Mohamud, um aliado de Yalahow afirmou que os nove estrangeiros estavam a salvo. Segundo ele, "ninguém deve trabalhar para o governo". "Tudo o que nós queremos é mostrar para a comunidade internacional que Mogadíscio não é um local seguro", disse Mohamud. "Nós libertaremos (os estrangeiros) brevemente". Apesar do estabelecimento de um novo governo em setembro do ano passado, depois de quase uma década de anarquia na Somália, poucos estrangeiros moram ou trabalham em Mogadíscio. O novo governo controla apenas uma pequena porção do país e um grupo miliciano oposto ao governo montou uma organização para combatê-lo.