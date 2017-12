Médicos sem Fronteiras estima que 6.700 rohingyas foram mortos em Mianmar

RANGUN, MIANMAR - A organização humanitária Médicos sem Fronteiras (MSF) estima que pelo menos 6.700 rohingyas - minoria muçulmana em Mianmar - foram mortos no primeiro mês de violência desde que começou, no final de agosto, a repressão do Exército birmanês contra os rebeldes de um Estado do oeste do país. Os dados são baseados em pesquisas com refugiados em Bangladesh e o número é muito maior do que os 400 divulgados oficialmente.

A pesquisa mostrou que pelo menos 9 mil rohingyas morrem em Myanmar, entre 25 de agosto e 24 de setembro deste ano. "Em estimativas mais conservadoras", pelo menos 6.700 dessas mortes foram causadas pela violência, incluindo 730 crianças menores de 5 anos de idade, afirma o MSF.

Segundo a organização, essa é "a indicação mais clara da violência generalizada" cometida pelas autoridades de Mianmar. Desde agosto, mais de 647 mil rohingyas foram obrigados a se refugiar em Bangladesh de acordo com a entidade. /AFP