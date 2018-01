Medo causa abortos e nascimentos prematuros em Bagdá A ansiedade e o medo permanente dos bombardeios anglo-americanos provocou abortos espontâneos e vários nascimentos prematuros entre as iraquianas grávidas, abaladas pela guerra. Hind, uma jovem de 22 anos, colocou em sua filha o nome de Hawassen (batalha decisiva). A mulher teve uma forte hemorragia e sua mãe a levou com urgência ao hospital, onde foi submetida a uma cesárea. "Eu a chamei assim para que traga sorte para o Iraque", afirma Hind, exausta, mas feliz por se tornar mãe. Para a fundadora e diretora do Hospital Católico de Bagdá, sóror Bouchra, os efeitos da guerra são evidentes sobre a população e sobre as mulheres grávidas. Elas estão estressadas, desorientadas, muito assustadas. "A ansiedade permanente, o choque causado pelas bombas, o medo têm um efeito devastador sobre as grávidas", afirma. Devido à guerra, aumentou o número dos abortos espontâneos, ao mesmo tempo em que diminuiu o de partos naturais e aumentou o de cesarianas. Antes de 20 de março, quando a guerra já parecia iminente, muitas iraquianas optaram por dar à luz antecipadamente, para não parir sob as bombas. Mas, uma vez chegados ao mundo, começa outro drama para os bebês - o da sobrevivência. As mães, relata entre lágrimas sóror Bouchra, assim que ouviam as sirenes ou as bombas, atiravam-se sobre os berços a fim de proteger os filhos. "Impossível tentar detê-las, ninguém pode deter uma mãe", acrescenta. "Decidimos então fechar o berçário e colocamos cada criança ao lado de sua mãe", conta. "É assim que os americanos querem fazer sua guerra de libertação?", pergunta a religiosa, "matando bebês? É inaceitável?. Veja o especial :