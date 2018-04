Medo da dinastia Bush-Clinton tira votos de Hillary

O ex-presidente dos EUA Bill Clinton (1993-2000) está encontrando dificuldades para transferir sua popularidade para sua esposa, Hillary, nas eleições de 2008. Enquanto isso, os opositores exploram a preocupação dos americanos de ter duas dinastias - as famílias Bush e Clinton - dominando a política americana por 28 anos. Semana passada, o ex-presidente esteve na pequena cidade de Greenwood, oeste de Iowa, fazendo campanha para Hillary. ''''Sinto-me como um velho cavalo de corrida semi-aposentado'''', disse Clinton. ''''De vez em quando, eles me arrastam para fora do estábulo para ver se ainda consigo dar uma volta na pista uma última vez''''. O público adorou. Hillary Clinton está apenas três pontos à frente de Barak Obama em Iowa, um Estados que é chave para a vitória nas primárias. Assim que Hillary deixou Iowa para fazer campanha em outro lugar, seu marido chegou para ocupar o posto. ''''Se uma mulher for suficientemente inteligente e forte em temas como a segurança nacional, então ter uma mulher candidata será uma vantagem e não um ônus'''', disse o ex-presidente. Clinton também desfiou uma lista de mulheres que tiveram sucesso na política, incluindo entre elas Cristina Fernandez de Kirchner, nova presidente da Argentina. ''''É difícil acreditar que os EUA sejam mais sexistas do que a Argentina'''', disse. Entretanto, os EUA se consideram uma democracia madura. Para impedir a eleição de Hillary, Grover Norquist, um dos mais influentes ativistas republicanos no país, tem por objetivo transformar a questão da dinastia em tema da próxima campanha. ''''Será ridículo ter um senhor presidente e uma senhora presidente na Casa Branca'''', disse. ''''Estamos nos EUA. Como poderemos dizer ao presidente Mubarak (do Egito): ''''O senhor não pode passar a presidência para seu filho, mas para a sua mulher não tem problema''''. Ou dizer: ''''Ei, Síria e Coréia do Norte, vocês precisam parar com isso e serem como nós..'''' Norquist contratou advogados para fazer uma emenda constitucional que proíbe a sucessão presidencial por membros de uma mesma família. Se aprovada, ela não se aplicaria aos Clinton, já que houve um governo Bush entre os dois. Entretanto, ele acredita que isso chamaria a atenção dos eleitores para o perigo de dinastias dentro de uma democracia. ''''Os americanos não gostam disso'''', afirmou Norquist. ''''Hillary está conduzindo uma reprise da campanha do marido. A vantagem para os republicanos é que Rudy Giuliani e Mitt Ronney são novos.'''' O presidente George H. Bush, pai do atual presidente, assumiu o cargo em janeiro de 1989. Se Hillary Clinton ganhar duas eleições, os Bush e os Clinton terão ocupado a Casa Branca por mais de 25 anos. Peggy Noonan, ex-redatora dos discursos do ex-presidente Ronald Reagan, observou no The Wall Street Journal, na semana passada, que Obama está começando a conquistar o apoio de republicanos e de eleitores independentes que ''''o vêem como alguém que pode curar a nação dessa praga Bush-Clinton-Bush-Clinton''''. ''''Em algum nível, acho que essa praga isso é impulsionada pela ilusão de que estaremos seguros com essas famílias no governo porque já as conhecemos bem. O problema é que não estaremos nem um pouco seguros'''', afirmou Peggy. ''''Eles não têm nenhuma magia especial. As dinastias carregam consigo uma sensação de deterioração. E isso é desalentador.''''