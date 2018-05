Medo da imigração amplia divisão europeia

Rachel Donadio, do The New York Times, O Estado de S.Paulo

Desde o início da crise financeira global, a União Europeia (UE) tem se mostrado profundamente dividida sobre a política econômica. Com a intervenção na Líbia, as divisões passaram a afetar também a política externa. Mas poucas questões se mostram tão capazes de provocar discórdia no bloco do que a imigração.

Isso ficou bastante claro na semana passada, quando os 27 países da fragmentada UE rejeitaram a ideia da Itália de facilitar - para aqueles imigrantes que desembarcam primeiro em território italiano - a viagem para outras partes da Europa. Enquanto a onda de imigrantes que fogem dos conflitos no Norte da África não dá sinais de perder força, a rejeição da proposta fez surgir a possibilidade da instituição de controles mais rigorosos nas fronteiras entre os países europeus pela primeira vez desde a introdução da isenção de vistos para viagens, na década de 90. As frustrações acumulam-se há semanas e, dias atrás, o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, deu finalmente um basta à situação.

"Ou a Europa age como uma entidade real e concreta em relação a isso ou se mantém de braços cruzados. E, neste caso, seria melhor que cada país seguisse o próprio caminho, deixando que cada um siga as próprias políticas e tendências egoístas", disse o premiê em visita à Ilha de Lampedusa, ponto de entrada para milhares de imigrantes norte-africanos que tentam desembarcar na Europa.

A declaração de Berlusconi, ecoada por outros membros do seu governo e criticada por seus pares europeus, destaca a configuração de um embate na Europa sobre a questão de como lidar com os 23 mil migrantes que chegaram à Itália desde janeiro.

O medo dos imigrantes, alimentado pelos partidos de direita e pelo descontentamento do eleitor diante dos problemas econômicos, aprofundou as já consideráveis divisões dentro da Europa. Especialistas dizem que a questão está se revelando no mínimo tão problemática - e potencialmente tão desestabilizadora - quando as tentativas europeias de gerenciar uma sucessão de crises fiscais. E isso traz uma nova fonte de atrito em relação à intervenção da Otan na Líbia.

A maioria dos africanos que busca trabalho ou refúgio na Europa é formada por tunisianos, mas um número crescente é de africanos da região subsaariana em fuga da Líbia. Para reduzir as tensões nos acampamentos improvisados em território italiano, para onde as autoridades enviaram os primeiros imigrantes que chegaram a Lampedusa, representantes do governo italiano disseram que seriam concedidos vistos de residência temporários aos imigrantes qualificados.

A Itália pediu aos demais países da UE que aceitem a validade destes vistos para admitir a entrada de imigrantes em suas fronteiras - essencialmente concedendo aos imigrantes passagem livre para a França e outros países. Em reunião dos ministros do Interior da UE, na segunda-feira, outros países-membros - especialmente França e Alemanha - rejeitaram a proposta.

Em resposta, o ministro do Interior da Itália, Roberto Maroni, disse: "Eu me pergunto que sentido há em permanecer na União Europeia".

Enquanto os vizinhos europeus criticam os italianos por não terem lidado apropriadamente com a situação da imigração, os membros do partido Liga Norte, de Maroni, conhecido pela posição anti-imigração e pelo profundo ceticismo em relação à UE, criticaram o ministro do Interior por não ter sido suficientemente rigoroso.

As fraturas existentes no projeto europeu, conforme visto em relação às políticas econômicas e fiscais em toda a Europa, foram novamente expostas na questão da imigração.

Para o bolsista sênior do Fundo Marshall Alemão Ian Lesser, a intervenção na Líbia e o subsequente fluxo de imigrantes, ocorridos após a crise financeira, representam um extraordinário conjunto de desafios, em várias frentes diferentes, para a coesão da UE e a estratégia europeia.

"O resultado é, claramente, bastante ambíguo. O problema da imigração é, de certa forma, o mais difícil de resolver", diz. "Em relação a ela, as medidas são muito diretas; existe uma conexão direta com a opinião pública e a política do dia a dia."

Individualmente, os países europeus possuem suas próprias políticas para lidar com imigrantes, refugiados e solicitantes de asilo. De acordo com a lei europeia, o país no qual os imigrantes chegam primeiro é responsável por determinar a situação legal desses indivíduos, uma norma que a Itália e Malta pediram que fosse abandonada (até o momento, o pedido não foi aceito).

De acordo com o bolsista pesquisador sênior do Centro para a Reforma Europeia, em Bruxelas Hugo Brady, a liberdade de circulação e as viagens sem necessidade de passaporte, que não existiam nestes países há alguns anos, são grandes conquistas. "A questão é determinar se isso tornou esses países vulneráveis", analisa.

Na segunda feira, a França não só rejeitou a ideia do visto temporário apresentada pela Itália, como também expressou por meio do seu ministro do Interior que Paris usará todos os meios legais disponíveis para intensificar as patrulhas na fronteira franco-italiana. Nas últimas semanas, a França mandou de volta para a Itália mais de mil norte-africanos que tentavam atravessar a fronteira.

A Alemanha criticou as autoridades italianas por tentarem minar o Acordo de Schengen, que criou zonas livres da exigência de passaporte, e disse que a Itália deveria lidar sozinha com os imigrantes.

"Dentro desse contexto de solidariedade europeia, é necessário que cada país cumpra antes de tudo sua responsabilidade individual", declarou em entrevista à televisão o ministro alemão do interior, Hans-Peter Friedrich.

Na França, o presidente Nicolas Sarkozy está enfrentando o crescimento da Frente Nacional, partido de extrema direita, conhecido por sua posição anti-imigração, enquanto o medo em relação à imigração influi também na política alemã. A coalizão de centro-direita de Berlusconi depende da Liga Norte. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

