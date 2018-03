Medo faz aumentar a venda de armas O site "Drudge Report" divulgou ontem um vídeo de uma emissora de TV da Flórida que mostra um aumento de até 30% na venda de armas de fogo no Estado. Segundo comerciantes ouvidos pela emissora, o principal motivo do crescimento é o medo da vitória do democrata Barack Obama. A maioria dos compradores diz temer que um governo democrata aumente as restrições à venda de armas.