Medo paralisa o Cairo e clima de guerra volta à Praça Tahrir

Há um ano, a Praça Tahrir, no centro do Cairo, foi transformada em cenário de guerra por setores das Forças Armadas, da polícia e de milicianos partidários do ex-ditador Hosni Mubarak. Ontem, uma multidão de jovens voltou às ruas da capital egípcia para dizer ao governo interino que não permitirá uma contrarrevolução. A perspectiva de novos protestos, convocados por um coletivo de 28 associações de defesa da democracia, paralisou o Cairo.

Nas grandes avenidas, o trânsito se concentrava na direção do centro. Nas janelas dos automóveis, os manifestantes expunham faixas, cartazes e, com muita frequência, camisetas e flâmulas do Al-Ahly, o time de futebol mais popular do país, cuja torcida participou ativamente dos protestos de 2011 e, em 1.º de fevereiro, teria sido vítima de uma emboscada em Port Said.

No entorno da Praça Tahrir, a tensão era evidente. As barracas dos manifestantes que acamparam no centro do Cairo em protesto contra o regime militar continuam ali. Milhares de jovens reuniram-se em grandes círculos nos arredores. Essas multidões são identificadas com as torcidas organizadas de clubes de futebol, conhecidas como ultras, que desempenharam papel ativo na revolução. Ontem, faixas do Al-Ahly eram expostas com o rosto de seus "mártires" mortos em Port Said. "O povo quer justiça e liberdade", dizia uma das mensagens, carregada pelo estudante Omar Eid, de 22 anos. Essas aglomerações de torcedores e a presença ostensiva da polícia nas imediações do centro trazem a sensação de que a qualquer momento o Cairo pode voltar a viver protestos que saiam do controle. Ao menos uma pessoa morreu na praça em choques com os policiais.

Ao longo de todo o dia, jovens feridos no rosto, na cabeça ou com roupas ensanguentadas misturavam-se aos demais manifestantes. Outros usavam capuzes, lenços cobrindo os rostos ou máscaras cirúrgicas, que além de impedir a identificação ainda serviam para enfrentar as bombas de gás lacrimogêneo jogadas pela polícia.

Mais ou menos indignados com o massacre, e aparentemente unidos em torno dos símbolos rebeldes - como as equipes de futebol -, os jovens egípcios que ocupam a Praça Tahrir às vésperas do aniversário da revolução e da queda de Hosni Mubarak demonstram unidade ao passar uma mensagem comum: a de que não aceitarão que o caminho para a democracia seja impedido pela junta militar.

"É claro que o confronto de Port Said foi uma 'briga de rua', mas não foi apenas isso", argumentou o arquiteto desempregado Mahmoud Ibrahim, de 38 anos. "Esses torcedores não representam a revolução e estão sendo manipulados pelos militares, que querem mostrar ao país que são os únicos capazes de controlar o Egito. Mas nós não vamos deixar que roubem a nossa revolução." / A.N.