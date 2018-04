Medvedev demite responsável por segurança de terminal atacado

MOSCOU - O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, demitiu o chefe da polícia dos transportes do país depois de um atentado no aeroporto de Domodedovo, em Moscou, que deixou 35 mortos, informaram agências de notícias russas nesta quarta-feira, 26.

As razões que levaram à demissão do funcionário, cujo nome completo não foi revelado, não foram especificadas pela imprensa. Ele era responsável pela segurança dos transportes em uma região que inclui Moscou. Medvedev criticou a polícia do ramo por seu comportamento "passivo".

As reportagens ainda indicam que o ministro do Interior demitiu três oficiais do órgão que trabalhavam no próprio terminal atacado. A administração de Domodedovo responsabilizou a polícia dos transportes por não guardar devidamente a entrada da área onde um homem-bomba detonou seus explosivos.