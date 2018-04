Medvedev se reúne com oposição para discutir reformas O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, realizou hoje um encontro sem precedentes com lideres de oposição do país, que receberam a promessa de participar com mais facilidade das próximas eleições presidenciais. Entretanto, Medvedev não atendeu às principais demandas de manifestantes, segundo os líderes de oposição. Uma onda de protestos começou no país em dezembro, após a descoberta de fraudes na eleição parlamentar, levando dezenas de milhares de pessoas às ruas pedindo eleições justas. O movimento pegou a Rússia de surpresa, depois de anos de apatia política, complicando a perspectiva do primeiro-ministro Vladimir Putin de retomar a presidência na eleição de 4 de março.