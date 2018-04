Medvedev tenta marcar estilo próprio no Kremlin

O presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, está há dez meses no poder, prazo suficiente para endossar uma guerra relâmpago na Geórgia, reconhecer duas regiões separatistas e promover alterações na Constituição russa pela primeira vez desde que foi aprovada em 1993. No entanto, esse tempo não foi suficiente para mostrar a seus concidadãos que é ele quem manda na Rússia e não Vladimir Putin, que o antecedeu no cargo. Putin continua assumindo uma liderança excepcional na vida pública, tanto na economia como na política internacional, a ponto de o presidente muitas vezes parecer o ator aplicado de uma peça escrita à medida do atual premiê. Formalmente, Medvedev tem um enorme poder, podendo destituir Putin a qualquer momento. Mas uma coisa é a Constituição e outra, os acordos privados que ambos fecharam quando Medvedev recebeu o poder de Putin. A relação entre eles era muito sólida. Nos dois anos anteriores ao revezamento, Putin cuidou sistematicamente da formação política de seu protegido, como um rei prepara um delfim. Medvedev mostrou-se leal a Putin, mas o novo líder russo, programado para governar num período de altos preços do petróleo, agora é colocado à prova pelas turbulências econômicas. E vai chegar o momento em que a crise exigirá sacrifícios. Por isso é que a eficácia das medidas anticrise é muito importante e porque Medvedev tem procurado afirmar seu próprio estilo de governar em inúmeras circunstâncias. Entre as medidas que ele adotou recentemente estão a destituição fulminante de quatro governadores de províncias, a decisão de dar entrevistas regulares pela TV e a publicação de uma primeira lista de cem pessoas - "a reserva do presidente" - de um total de mil, que poderão ascender a postos de responsabilidade. Os governadores destituídos não eram necessariamente os piores do ponto de vista de gestão, mas sua destituição foi um alerta para outros líderes provinciais. Em sua primeira entrevista anticrise, Medvedev usou uma linguagem enérgica para dar a impressão de que controla a situação, apesar da proximidade dos tempos difíceis. A lista das cem pessoas, bastante heterogênea, inclui de funcionários até empresários, passando por representantes da cultura e do clero. Ela lembra as antigas listas secretas da Nomenklatura comunista, com nomes das promessas do regime. ENCRUZILHADA Por causa da crise, Medvedev está hoje numa encruzilhada, semelhante àquela com que Mikhail Gorbachev se deparou no início dos anos 80. A crise do sistema soviético impulsionou as reformas da perestroika em grande parte porque os cidadãos estavam fartos da penúria material causada pela corrida armamentista. Hoje, as dificuldades econômicas agravaram alguns problemas não resolvidos na Rússia, entre eles a diferença entre uma casta de privilegiados, que desfruta de um sistema de favores por sua proximidade com o poder, e a população em geral. Com a crise também se acentuou o problema da falta de democracia e liberdades civis, como também a censura às redes de televisão, convertidas hoje em canais de propaganda. A corrupção, reconhecida pelo próprio Medvedev, é um dos grandes males da Rússia e, para lutar contra ela, é preciso um controle multilateral que a chamada "estrutura de poder vertical" criada por Putin não conseguiu assegurar. As mudanças esperadas com a ascensão de Medvedev ao poder ainda não se cumpriram. Mas, deixando de lado a Constituição, suas iniciativas legislativas no tocante ao sistema político e as liberdades civis foram de pouca envergadura e se limitaram a modificar ligeiramente restrições introduzidas por Putin. Com a crise, porém, vem se ampliando o consenso sobre a necessidade de um governo mais transparente e nesse sentido convergem muitas forças políticas marginalizadas, dos liberais aos comunistas. Se Medvedev quisesse liderar esse projeto, encontraria muita gente disposta a apoiá-lo. No momento não há provas flagrantes de uma falta de harmonia entre Putin e Medvedev, embora existam tensões entre suas equipes. Muitos acham que, para usar uma imagem africana, o jovem ainda não cumpriu o rito de matar o leão para se tornar um guerreiro. Ou, em linguagem freudiana, não matou o pai para se tornar um adulto. TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO CONTRA-ATAQUE Demissões: Medvedev destituiu quatro governadores como alerta para outros líderes provinciais Mídia: Presidente decidiu dar entrevistas regulares pela TV Poder: Líder ordenou a publicação de uma lista de cem pessoas de um total de mil, que poderão ascender a postos de responsabilidade