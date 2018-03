Mega-tsunami atingiu a Ásia há 700 anos Um tsunami da mesma magnitude do de 2004 atingiu o Sudeste Asiático há 700 anos, disseram duas equipes de geólogos após analisarem sedimentos colhidos na região. Pesquisadores da Tailândia e da Indonésia publicaram na revista Nature dois artigos, segundo os quais o tsunami ocorreu por volta do ano 1400, antes do início dos registros históricos de terremotos na área. "Os tsunamis são algo que nunca experimentamos antes e depois de 2004, as pessoas achavam que seria algo que nunca experimentariam outra vez", disse por telefone à Reuters Kruawun Jankaew, da Universidade Chulalongkorn, da Tailândia. "Mas, a partir disso, pudemos identificar que o lugar foi atingido por um mega-tsunami no passado. Então mesmo que seja pouco frequente para esta parte do mundo, acontece e há a necessidade de promover a educação contra tsunamis para populações costeiras." Os tsunami de 2004 deixou 230 mil mortos e desaparecidos em todo sul e sudeste da Ásia, das Maldivas à Tailândia e Indonésia. O grupo de Jankaew estudou um gramado na ilha de Phra Thong, na Tailândia, onde o tsunami de 2004 provocou uma onda de 20 metros acima do nível do mar. Outra equipe, chefiada por Katrin Monecke, da Universidade de Pittsburgh (EUA), examinou sedimentos em manguezais de Aceh (Indonésia), onde a onda chegou a 35 metros em 2004. Eles exploraram áreas baixas entre praias, chamadas "swales" -- que sabidamente prendem a areia deslocada no tsunami entre camadas de turfa e outras matérias orgânicas -- e descobriram uma camada de areia abaixo da camada mais recente (2004), formada entre 600 e 700 anos atrás. "Dependendo de onde fica a depressão, pode ter 10 centímetros. Mas em terrenos mais altos, pode ter de 2 a 5 centímetros. Materiais orgânicos, como paus e folhas, que contêm carbono, foram usados para a datação", afirmou Jankaew. Os cientistas agora tentam avaliar a catástrofe de sete séculos atrás. "Vamos examinar a espessura e o tamanho dos grãos do sedimento, e podemos calcular a velocidade do tsunami, até que ponto do interior ele foi, e a profundidade em relação ao solo", disse ela. Jankaew disse que há mais duas camadas de areia sob a de 1400, mas que é necessário mais estudos para datá-las. Alguns especialistas dizem que um maior conhecimento sobre a história dos tsunamis na região poderia ter poupado milhares de vidas em 2004. Na época, pouquíssimos habitantes da região reconheceram os sinais da tragédia, como o forte tremor sentido em Aceh e o rápido recuo do mar observado na Tailândia. Mas, numa ilha na costa de Aceh, a maioria das pessoas se refugiou em uma parte mais alta, em 2004, porque a história da população local da ilha continha informação sobre um devastador tsunami em 1907.