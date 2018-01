Megablecaute atinge Itália na madrugada de domingo Grande parte do território italiano ficou sem luz na madrugada deste domingo, devido a um problema no sistema de abastecimento de energia elétrica procedente do exterior. De acordo com a emissora estatal RAI, a explicação para o blecaute será dada hoje pelo Gerente de Rede, organismo que na Itália se encarrega de todos os aspectos ligados ao fornecimento de energia. As informações são da GloboNews. O blecaute aconteceu às 03.30 (22.30 de sábado, em Brasília) e afetou todas as regiões, em maior ou menor medida, embora em algumas delas o fornecimento já tenha voltado ao normal. Até o momento, não há registros de situações de emergência em hospitais, ou em meios de transporte, relacionados à falta de luz, disse a RAI. Mais de cem trens, com cerca de 30 mil passageiros a bordo ficaram parados em toda a Itália, enquanto que em algumas cidades a polícia e os bombeiros tiveram de intervir para tirar pessoas que estava presas em elevadores. O Governo civil de Roma garantiu que a situação está sob controle, sem incidentes de risco para os cidadãos. Na capital italiana, estava em vigor esta madrugada a chamada ?noite branca?, uma iniciativa da prefeitura pela qual monumentos, museus, comércios e restaurantes permanecem abertos até o amanhecer. Até à 1h, horário de Brasília, Roma continuava às escuras, mas com o serviço de ônibus em funcionamento.