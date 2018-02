Megafusão cria o terceiro maior laboratório do mundo A indústria farmacêutica Sanofi- Synthelabo anunciou formalmente, hohe, a criação do terceiro maior laboratório do mundo, depois da oferta ?amigável? para a compra da empresa franco-alemã Aventis S.A. no valor de ? 55,3 bilhões (R$ 194,19 bilhões). A nova oferta foi aprovada pelo conselho da Sanofi, seu principal acionista o Total S.A. e L?Oreal S.A. assim como pelos conselhos de supervisão e de direção da Aventis, segundo uma nota oficial. O negócio, que põe um ponto final em três meses de uma batalha de aquisição hostil, foi tornado público ontem à noite pelas autoridades francesas. A fusão, que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas, criará um novo n. 3 mundial, atrás apenas das gigantes Pfizer Inc., americana, e GlaxoSmithKline PLC, britânica.