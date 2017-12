Megaoperação contra o tráfico prende 87 em 5 países Em meio a uma operação internacional contra o narcotráfico, a polícia capturou 87 pessoas na Colômbia e outros quatro países, informaram autoridades neste domingo. De acordo com a polícia colombiana, 18 pessoas foram detidas no país sul-americano, 43 em Bahamas, cinco no Canadá, duas na Jamaica e duas no Panamá. Na chamada "Operação Manati", a polícia federal colombiana e a agência de combate às drogas do governo dos Estados Unidos capturaram membros de uma rede que utilizava a região central do Caribe para transportar drogas em lanchas rápidas que saíam da costa colombiana com destino à América do Norte. No âmbito de uma outra operação, 17 pessoas foram capturadas por transportar drogas por meio de rotas colombianas que seguiam rumo a São Paulo, Paris e Barcelona.