Megaoperação em alto-mar apreende 5 toneladas de cocaína Uma gigantesca operação internacional em alto-mar, que contou com a participação da França, Grécia, Espanha e Estados Unidos, resultou em uma apreensão recorde de cinco toneladas de cocaína de alta pureza. A operação, que foi anunciada hoje pelo primeiro-ministro francês, Jean Pierre Raffarin, contou com a participação de cerca de 300 pessoas, que interceptaram um navio com bandeira do Camboja e com 12 pessoas a bordo em pleno Oceano Atlântico. Um dos marinheiros teve ferimento de bala em uma das pernas e foi atendido por um médico da Marinha francesa. A cocaína aprendida está avaliada no mercado em US$ 243 milhões.