Meghan Markle confirma que seu pai não irá ao casamento com príncipe Harry

LONDRES - A atriz americana Meghan Markle confirmou nesta quinta-feira, 17, que seu pai não irá ao casamento com o príncipe Harry, que será realizado no sábado, para "se concentrar em sua saúde".

"Infelizmente, meu pai não irá ao nosso casamento. Sempre amei meu pai e espero que ele tenha o espaço que precisa para se concentrar em sua saúde", disse Meghan em um comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington, ao fim de uma semana marcada por rumores sobre Thomas Markle, de 73 anos.

"Gostaria de agradecer a todos os que me enviaram mensagens generosas de apoio. Por favor, saibam o quanto Harry e eu queremos dividir nosso dia especial com vocês", afirmou ela. A atriz não detalhou se seu pai chegou a ser operado do coração na quarta-feira, como afirma o site americano TMZ.

A dúvida que resta agora é quem levará a noiva ao altar. Tudo indica que será sua mãe. / REUTERS e AFP