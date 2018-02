Meio-irmão de Diana morre de overdose Adam Shand Kydd, meio-irmão da princesa Diana, faleceu no Camboja. Segundo as primeiras informações, Shand Kydd, de 49 anos, e cujo pai se casou com a mãe de Diana em 1969, morreu de overdose de drogas. O corpo foi encontrado em uma cama da casa onde ele morava, na noite de segunda-feira. Shand Kydd é autor do romance Happy Trails, de 1984.