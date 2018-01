Meio-irmão de Saddam é preso tentando fugir Forças anglo-americanas prenderam neste domingo Watban Ibrahim Hassan, um meio-irmão de Saddam Hussein que foi ministro do Interior. Segundo a televisão KTV, do Partido Democrático do Curdistão, Hassan foi capturado por combatentes curdos peshmergas em Rabia, a noroeste de Mosul, perto da fronteira com a Síria. A emissora deu a entender que ele pretendia refugiar-se em território sírio. As autoridades militares americanas confirmaram no domingo à noite a captura de Hassan e informaram que ele seria levado para os Estados Unidos. Outro meio-irmão de Saddam, Barzan al-Tikriti, morreu sexta-feira, quando sua propriedade, a oeste de Bagdá, foi bombardeada. Os dois estavam na lista de 55 dirigentes iraquianos procurados pelos EUA vivos ou mortos. Nessa lista, os dois meios-irmãos de Saddam aparecem como assessores presidenciais. Veja o especial :