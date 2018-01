Meio milhão de chilenos esperam por Bachelet na rua Meio milhão de pessoas esperam na rua, em frente a um hotel que serve de comando de Michelle Bachelet, para que a presidente eleita se dirija pela primeira vez ao país, segundo a Polícia. "Não temos o número neste momento, mas pelas dimensões da concentração devemos estar perto de meio milhão de pessoas", disse o coronel Carabineiro Nazit Atalat. "O povo ocupa grande parte da Alameda Bernardo O´Higgins, a principal avenida da capital chilena, em frente ao hotel, e a rua Estado que alcança até a Praça das Armas", acrescentou o oficial. A candidata socialista ganhou as eleições presidenciais chilenas, nas quais, com o 97,71% dos votos apurados, obteve o 53,49% contra o 46,50% de Sebastián Piñera, segundo o Ministério do Interior. Segundo os números, dadas a conhecer pelo subsecretário do Interior, Jorge Correa Sutil, Bachelet, candidata da governante Concertação pela Democracia, soma 3.712.587 votos, contra 3.227.395 de seu rival direitista. No gigantesco palco montado no local, vários atores, cantores e conjuntos musicais que acompanharam Bachelet na campanha, divertem o público em espera da chegada da presidente eleita. Seus partidários entoam cânticos como "o povo unido jamais será vencido", e provocam os jornalistas da Chilevisión, propriedade do candidato derrotado. "Que se vão os do onze" (a freqüência utilizada pelo canal na televisão aberta), gritam os manifestantes.