Meio milhão de pessoas pedem renúncia do presidente de Taiwan Cerca de 500 mil taiwaneses, com roupas vermelhas e luzes nas mãos, enfrentaram, nesta sexta-feira, a chuva e cercaram o escritório presidencial em Taipei para, com um simbólico "cerco popular", pedir a queda do presidente da ilha, Chen Shui-bian. Segundo os organizadores, o protesto reuniu mais de meio milhão de pessoas e criou um cerco de 5,5 quilômetros ao redor do escritório presidencial. Aproximadamente quatro mil policiais vigiam a manifestação que, por enquanto, transcorre com normalidade. O governante taiwanês foi atingido por uma série de escândalos de corrupção que afeta o escritório presidencial, seus colaboradores e até mesmo seus familiares. O protesto, intitulado "Um milhão de vozes contra a corrupção e Chen", foi organizado por Shih Min-teh, de 69 anos, antigo presidente do Partido Democrata Progressista (PDP) - o mesmo de Chen - e um dos presos políticos com maior destaque no Governo autoritário de Chiang Kai-shek. Esta manifestação faz parte de uma campanha contra a corrupção e a favor da deposição de Chen, iniciada no último sábado com uma concentração de mais de 200 mil pessoas e que continuou com a movimentação em frente ao escritório presidencial. No sábado, quando acaba e permissão municipal do movimento, a campanha deve ir à estação de trem de Taipei. Shih pediu nesta sexta-feira que os participantes "não usem a violência" e acrescentou que "Chen Shui-bian será o único responsável caso sejam registrados tensões e conflitos". Os dirigentes da campanha anunciaram que, caso Chen não deixe o poder, eles aumentarão a pressão com greves e outras ações que criem obstáculos para o trabalho do governante, chamado de "corrupto, autoritário e ineficaz". A radicalização da campanha preocupa não apenas o Governo e o PDP como também as associações empresariais e a oposição política, devido à incerteza gerada que pode afetar a bolsa e a economia da ilha. Os partidários de Chen planejam uma manifestação neste sábado para demonstrar seu apoio ao presidente taiwanês.