Meio-Oeste vota em Bush e mantém vantagem republicana Projeções do resultado das eleições nos Estados do Meio-Oeste e sul dos Estados Unidos - Dakota do Norte, do Sul, Wyoming, Nebraska, Kansas, Texas - somam-se aos resultados anteriores do presidente George W. Bush para produzir um total, até agora, de 155 votos previstos no Colégio Eleitoral. Já Kerry, vitorioso em Nova York, chega a 112 votos previstos.