Melhor opção para o futuro pode estar no passado Com a crise política na Ucrânia chegando ao seu terceiro mês, muitas pessoas, em ambos os lados do conflito, enxergam uma opção em particular como a melhor alternativa para fazer o país avançar: restaurar o modelo de república parlamentar. O desafio de como realizar legalmente tal mudança constitucional, porém, é tão difícil quanto as demais negociações da crise que ameaça a economia e a sociedade da Ucrânia.