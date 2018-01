Melhora a saúde do papa O papa João Paulo II subiu vários degraus ajudado por seus colaboradores durante sua audiência geral desta quarta-feira, depois de ter sofrido com a artrose que afeta um de seus joelhos - a mais recente recaída de um dos vários males que afetam a saúde do pontífice. João Paulo, que completará 82 anos em maio, falou com voz clara ao desejar que a temporada pascoal "seja um tempo de paz para todo o mundo". Os próximos dias da Semana Santa colocarão à prova a saúde papal. No domingo de Ramos, João Paulo cedeu sua posição no altar durante a missa. Sentou-se em uma cadeira perto do altar da Basílica de São Pedro, sendo substituído por um cardeal italiano. Durante a audiência geral de hoje, o pontífice deu as boas-vindas aos peregrinos em sete idiomas e beijou três bebês que foram erguidos nos braços de seus pais para receberem a bênção papal à sua entrada no auditório. A persistente dor no joelho, atribuída à artrose, obrigou o papa a cancelar recentemente várias aparições públicas.