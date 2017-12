Melhora do nível de vida fez chineses crescerem Graças à melhora do nível de vida na China, especialmente nas cidades, os chineses estão em média seis centímetros mais altos e pesam três quilos a mais do que 30 anos atrás, segundo um estudo do Ministério da Saúde, cujos resultados foram publicados neste domingo pela imprensa estatal. A nutrição melhor é o principal fator para os meninos chineses de 6 anos terem atualmente uma altura média de 118,7 centímetros, contra 112,3 centímetros de 1975, segundo a agência oficial "Xinhua". O peso médio é de 21,7 quilos, três a mais que em 1975, quando o país ainda praticava uma economia planificada sob o comando de Mao Tsé-tung. Nas meninas da mesma idade, o aumento foi semelhante. Elas passaram de 111,5 centímetros para 117,7 em média, e hoje pesam 20,8 quilos, 2,7 a mais que em 1975. A cada 10 anos a China registra pesos e alturas de 138.775 crianças em zonas urbanas e suburbanas em grandes cidades do país. Na China, muitos transportes e outros serviços são gratuitos para crianças até uma certa altura. Os postos de venda de bilhetes costumam ter uma linha de 110 centímetros desenhada na parede. OS mais baixos não precisam pagar. No entanto, o aumento da altura das novas gerações está levando muitos cinemas, teatros, ônibus e metrôs a elevarem a faixa para 120 centímetros, ou até 130. As crianças dos povoados, com pior nível de vida, costumam ser consideravelmente mais baixas que as das cidades. Mas a diferença, segundo o estudo, está diminuindo. De 4,9 centímetros, em 1975, baixou para 2,6. No entanto, enquanto a obesidade cresce de forma alarmante nas cidades, no campo ainda são muito freqüentes os casos de má nutrição.