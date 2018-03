Melhora o estado de saúde do rei da Tailândia

O estado de saúde do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, hospitalizado há duas semanas, melhorou e já é capaz de caminhar com a ajuda de uma muleta, segundo o último boletim médico divulgado neste domingo, 28, pela imprensa local. O monarca, que completará 80 anos em dezembro, é tratado com antibióticos para diminuir a febre e a dor na caixa torácica causada por uma inflamação. Adulyadej foi internado no dia 13 de outubro no Hospital Siriraj, de Bangcoc, com dores e fraqueza na parte direita de seu corpo. Pelo menos 700.000 pessoas, entre elas embaixadores estrangeiros e membros do Governo e do Exército, assinaram nas últimas duas semanas um livro de visitas com mensagens de ânimo e carinho ao monarca, venerado como uma espécie de divindade pela maioria dos tailandeses.