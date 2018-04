Melhora saúde de deputada baleada nos EUA

Giffords respondeu a estímulos desde o momento em que chegou à sala de emergências. Primeiro só apertando a mão de um médico. Depois levantou dois dados. Abriu o olho que não está vendado na quarta-feira, pouco após receber uma visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. No fim de semana, ela moveu também seus braços e pernas. No sábado, ela recebeu uma sonda para alimentação.

Giffords e outras 18 pessoas foram baleadas quando um homem armado abriu fogo durante um pequeno comício político organizado por ela em frente a um supermercado em Tucson, no Estado do Arizona. Seis pessoas morreram no ataque. As informações são da Associated Press.