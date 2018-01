Melhora saúde de presidente checo O estado de saúde do presidente da República Checa, Vaclav Havel, apresentou melhora nesta terça-feira, um dia depois de ter sido hospitalizado com sérios problemas respiratórios. Forçado a interromper uma viagem ao Oriente Médio, Havel retornou do Kuwait a Praga nesta segunda-feira com sintomas de pneumonia. "A condição do presidente melhorou, não há complicações", disse o médico pessoal de Havel, Ilja Kotik. No início do dia, médicos do hospital militar de Praga, onde o presidente está internado, confirmaram o diagnóstico prévio - diminuição das funções do pulmão direito e inflamação. Segundo Kotik, Havel não teve febre nesta terça-feira e pôde respirar normalmente.