Melhoram as condições para o lançamento da Discovery As possibilidades para o lançamento da nave Discovery em uma missão para a Estação Espacial Internacional (ISS) melhoraram consideravelmente na noite deste sábado, 9, anunciou a Nasa. Faltando três horas para o horário do lançamento (20h28, 23h48 em Brasília), as probabilidades eram de apenas 40%, segundo o anúncio oficial. No entanto, a menos de duas horas, as previsões mudaram e aconteceu uma "feliz modificação", disse a Nasa em relatório. Os serviços meteorológicos assinalaram uma melhoria da previsão e as probabilidades de um lançamento aumentaram agora para 70%, assinalou a Nasa. Além disso, não foram detectados problemas técnicos até o momento e os engenheiros, o controle de vôo e os sete astronautas comandados por Mark Polansky já estão prontos para a partida. A missão STS-116 teve de ser suspensa na quinta-feira à noite, quando um céu coberto de nuvens e a ameaça de chuvas superaram os níveis de segurança do lançamento. Nesta missão de 12 dias, considerada como uma das mais complexas na construção do complexo espacial, os astronautas farão um rebobinado do sistema elétrico da ISS e acrescentarão um módulo e uma viga à sua estrutura central.