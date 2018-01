Mello não dá sinal de vida há 1 hora, diz assessor da ONU O representante especial da ONU no Iraque, Sérgio Vieira de Mello, permanece debaixo dos escombros de seu escritório e não dá sinais de vida há uma hora, segundo informou Ghassan Salamé, um assessor da ONU, em entrevista concedida em Bagdá à agência de notícias France Presse. Segundo outros correspondentes franceses em Bagdá, Vieira de Mello, ficou imobilizado por duas vigas que o impediam de se movimentar. Durante a maior parte do tempo depois do atentado, Vieira de Mello vinha mantendo contatos com seus assessores, através do celular. Na última hora, no entanto, o aparelho ficou mudo, imaginando-se que tenha acabado a bateria. As equipes de resgate ainda não conseguiram chegar ao local onde está Vieira de Mello.