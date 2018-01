Membro da Al-Qaeda desmente suposta morte de Bin Laden Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda, está vivo e goza de boa saúde, disse um integrante do Taleban ao canal de televisão Al Arabiya, nesta terça-feira, de acordo com a Reuters. Segundo a emissora, sua redação no Paquistão teria recebido uma ligação de um alto membro do Taleban, dizendo que Bin Laden não havia morrido. A ligação ocorreu poucos dias depois de um jornal francês ter anunciado a morte do líder da Al-Qaeda baseando-se em um documento vazado. De acordo com a agência britânica, Bakr Atyani, correspondente da Al Araniya em Islamabad, disse que o "taleban confirmou com membros próximos a Al-Qaeda que estas informações era infundadas". No fim de semana, o jornal francês l´Est Republicain publicou trechos de um documento vazado dos serviços secretos segundo o qual Bin Laden teria morrido de febre tifóide no mês passado. No último domingo, porém, a chancelaria francesa negou saber se o líder da rede extremista Al-Qaeda estaria realmente morto. O paradeiro de Bin Laden é desconhecido. Acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão.