Membro da Al Qaeda é mentalmente incapaz, diz psiquiatra Uma psiquiatra contratada pelos advogados do suposto terrorista José Padilla, acusado de pertencer à Al Qaeda, disse nesta quinta-feira (hora local) nos Estados Unidos que o homem sofre de estresse e de ansiedade devido ao prolongado isolamento em uma prisão, o que o impede de ajudar seus advogados a preparar sua defesa para o julgamento. Em um tribunal de Miami, Angela Hegarty disse que Padilla sofre da síndrome de estresse pós-traumático, uma condição que o impede de entender a natureza e as conseqüências do processo judicial que enfrenta. Padilla, de origem porta-riquenha, esteve detido e incomunicável durante 3,5 anos em uma prisão militar na Carolina do Sul, na qualidade de "combatente inimigo". "Na minha opinião, ele é incapaz de ajudar os advogados", disse a especialista, que, em dezembro passado, revelou os resultados da avaliação feita em Padilla. Após seu testemunho, o promotor John Shipley destacou que, em um teste realizado pela psiquiatra em Padilla, nada indicou que o acusado sofresse de desordem por estresse. Portanto, enfatizou Shipley, tal resultado, não apoiava o diagnóstico de Hegarty. A especialista é a primeira de várias pessoas que testemunham à juíza Marcia Cooke, que decidirá se o suposto terrorista está mentalmente capacitado para enfrentar um julgamento. Os advogados de Padilla pediram à juíza que se pronuncie sobre este aspecto, ao argumentar que seu cliente sofreu danos mentais após passar três anos em um calabouço enquanto esteve sob custódia militar. Padilla é acusado de integrar uma célula que recrutava terroristas e recolhia fundos para uma guerra santa no exterior.