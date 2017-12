Membro da Al-Qaeda morre e 13 são detidos no Afeganistão Um suposto membro da rede terrorista Al-Qaeda foi morto nesta terça-feira e outros 13 foram detidos numa operação de forças do Exército afegão e da coalizão militar liderada pelos Estados Unidos no país, informou o comando militar. Segundo um comunicado divulgado pela coalizão, os confrontos aconteceram nesta manhã (horário local) no povoado de Ya´Qubi, na província de Jost, leste do país, fronteira com o Paquistão. "O propósito da operação era capturar um conhecido colaborador da Al-Qaeda considerado uma ameaça para as tropas", afirma a nota. Segundo relatórios da Inteligência, o suspeito introduzia armas e explosivos no país. Os militares disseram que durante a operação foram confiscados detonadores e outros materiais para a fabricação de bombas dentro de dois edifícios que abrigavam mais de 60 mulheres e crianças. As armas foram destruídas, afirmam os militares da coalizão.