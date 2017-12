Membro da Isaf morre em combate no sul do Afeganistão Um soldado da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) morreu e outros três ficaram feridos em um enfrentamento com supostos rebeldes talebans no sul do Afeganistão, informou a força multinacional em comunicado. O combate aconteceu durante a tarde deste domingo na província sulina de Helmand. Segundo o comunicado, o enfrentamento teve a participação de aviões da Isaf, além de efetivos em terra. A identidade do soldado estrangeiro morto ainda não foi revelada. Também no domingo, em outro incidente na mesma província, duas crianças afegãs ficaram gravemente feridas por causa da explosão de granadas de fósforo, que teriam sido colocadas por supostos talebans. As crianças, ambas com 12 anos, estavam brincando no povoado de Now Zad quando acidentalmente detonaram os artefatos, que lhes causaram queimaduras graves. Tropas britânicas levaram os jovens a um hospital militar, após receberem atendimento de emergência. A Isaf, que opera sob comando da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan), iniciou suas operações no Afeganistão em agosto de 2003. Atualmente, a força multinacional conta com mais de dez mil soldados procedentes de 37 países, destacados no norte, no oeste e agora no sul do Afeganistão.