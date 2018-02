Membro da oposição afegã pode ter sido morto Um conhecido membro da oposição ao regime do Taleban, Abdul Haq, teria sido morto num tiroteio com soldados da milícia, de acordo com a agência de notícias afegã Bakhtar. Autoridades talebans haviam informado anteriormente que Haq havia sido capturado a cerca de 35 quilômetros de Cabul. Sua família informou, no Paquistão, que ele teria sido preso numa missão de paz. Pouco depois, a agência afegã informou sua morte. Pelas informações, Haq teria tentado escapar e ele e ?outros dois ou três? foram mortos com rajadas de balas. Não foram informados outros detalhes. Leia o especial