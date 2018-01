Membro da realeza britânica se casará no Vaticano Pela primeira vez em mais de quatro séculos, um membro da Casa Real britânica vai se casar no Vaticano, segundo revela nesta terça-feira o jornal "Daily Mail". A Rainha Elizabeth II deu sua autorização para que seu primo lorde Nicholas Winsor, filho dos duques de Kent, convertido ao catolicismo, se case em Roma. Segundo o jornal, que cita como fonte um amigo do aristocrata, o palácio de Buckingham deve anunciar a autorização em breve. Nicholas Windsor deve se casar em novembro com Paola Frankopan, croata nascida na Grã-Bretanha e integrante da nobreza européia, diz o jornal. O casal assiste regularmente aos serviços religiosos na catedral de Westminster. O casamento não será na Capela Sistina, diz o jornal, e sim numa capela lateral da Basílica de São Pedro. Segundo o "Daily Mail", nenhum membro da Família Real britânica se casa no Vaticano desde a Reforma.