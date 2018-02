Membro das Farc é extraditado para os Estados Unidos

No mês passado, um dos membros das FARC, maior grupo guerrilheiro colombiano, Alexander Beltrán Herrera foi condenado a 27 anos de prisão, dois anos e meio depois de ser extraditado para os EUA.

De acordo com Washington, Navarrete, Beltrán e seus cúmplices nas Farc participaram do sequestro de três americanos na Colômbia há mais de uma década. Os americanos faziam um voo de reconhecimento de narcóticos no sul do país latino quando foram a fazer um pouso de emergência e então sequestrados. Fonte: Associated Press.