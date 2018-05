Membro de grupo pró-palestino teria sido sequestrado em Gaza

GAZA - Um movimento pró-palestinos disse nesta quinta-feira, 14, segundo a AP, que um de seus integrantes foi sequestrado por militantes islâmicos em Gaza, onde o Hamas governa.

De acordo com a AP, um vídeo mostrando o sequestro foi divulgado, além da exigência do grupo responsável para que a liderança do Hamas coloque em liberdade dois de seus integrantes, presos em março. O grupo ameaça executar o refém do "Movimento Internacional de Solidariedade" (ISM na sigla em inglês) se as exigências não forem atendidas até a tarde da próxima sexta-feira.

Uma das fundadoras do ISM, Huwaida Arraf, disse à AP que a pessoa mostrada no vídeo do sequestro parece ser um dos integrantes do grupo, mas pediu para que sua identidade não fosse revelada.

O ISM atua na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. O grupo é conhecido por tentar evitar ações militares de Israel nos territórios palestinos. De acordo com Huwaida, os integrantes do ISM têm entrado e saído de Gaza por mais de dois anos.

Com AP