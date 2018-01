Membro do Abu Sayyaf que fugiu de prisão é detido As forças de segurança Filipinas capturaram Omar Opik Lasal, um membro do grupo radical islâmico Abu Sayyaf que em 2003 havia fugido da prisão de Camp Crame. Lasal, também conhecido como Merang Abante, foi detido na sexta-feira à tarde em Isabela City, 920 quilômetros a sudeste de Manila, segundo o chefe policial da Região Autônoma de Mindanao Muçulmano, superintendente Joel Guiltao. O suposto terrorista estava sendo vigiado há mais de um mês e não resistiu à prisão, segundo a mesma fonte. Ele foi levado imediatamente ao quartel-general da Polícia, em Zamboanga, para ser interrogado. Lasal escapou em julho de 2003 da prisão de Camp Crame (Manila) com o indonésio Fathur Rohman al-Ghozi e Abdulmukin Edris, outro membro do Abu Sayyaf. Edris foi morto em agosto do mesmo ano pelo Exército filipino. Ghozi, suposto dirigente da Jemaah Islamiya, outra organização radical islâmica, também foi assassinado pelos militares, em outubro de 2003. A fuga causou um escândalo político nas Filipnas, já que Ghozi era considerado como uma fonte de informação fundamental para esclarecer os ataques no Natal de 2000 em Manila, que causaram 22 mortes.