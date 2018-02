Membro do conselho e líder do Taleban afegão é capturado

Um líder do Taleban afegão foi preso no Paquistão, o que seria a quarta detenção de um alto dirigente dos insurgentes nas últimas semanas, informaram nesta terça-feira, 23, veículos da imprensa americana.

O mulá Abdul Kabir, membro do conselho taleban, foi capturado no distrito de Nowshera, no noroeste do Paquistão, há alguns dias, de acordo com os jornais New York Times e Washington Post, que citam fontes anônimas dos órgãos de segurança paquistaneses. As autoridades não confirmaram a detenção.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se confirmada, a prisão seria o mais novo sinal de que o Paquistão estaria deixando de lado a estratégia de deixar líderes do Taleban entrarem no país para fugir em segurança, algo que influencia diretamente a guerra do Ocidente no Afeganistão.

Na semana passada, autoridades paquistanesas e americanas disseram ter capturado o mulá Abdul Ghani Baradar, o segundo no comando do Taleban afegão. Outros dois líderes, os mulás Abdul Salam, da província de Kunduz, e Mohhamad, da província de Baghlan, foram presos separadamente também no Paquistão, segundo o governo.