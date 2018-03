Membro do "futuro governo" do Iraque renuncia Um dos seis membros do hipotético futuro governo iraquiano, a estabelecer-se em caso de queda de Saddam Hussein, se negou a integrá-lo. O governo provisório colegiado foi formado numa reunião realizada em Salaheddin, na região autônoma curda ao norte do Iraque. A reunião foi um ?grande sucesso?, de acordo com Sami Abdel Rahman, membro do PDK, o Partido Democrático do Curdistão. ?Resolvemos todas as nossas diferenças e estávamos de acordo na formação de um diretório colegiado de seis membros que seria o núcleo de um futuro governo? no caso de Saddam Hussein ser destituído no curso de uma guerra, disse Ramhan. Os seis membros são da oposição histórica a Saddam: Mulá Massud Barzani, do PDK, Jalala Talabani, da União Patriótica do Curdistão (UPK), Ahmed Chalabi, presidente do Conselho Nacional Iraquiano (CNI), Abdel Aziz al-Hakim, representante do Conselho Supremo da Revolução Islâmica no Iraque (principal movimento xiita), Iyad al Alaoui, do Acordo Nacional Iraquiano e Adnan Pachachi, independente. Este último, que já foi ministro das Relações Exteriores nos anos 60 e não estava presente à reunião, declarou, pouco após o anúncio, que não pretende tomar parte no diretório colegiado. ?Estou surpreso?, disse. ?Já havia informado aos demais sobre minhas objeções?. Pachachi, ex-embaixador perante a ONU e?, segundo fontes dos EUA, o escolhido de Washington para ser o governante provisório depois de Saddam.