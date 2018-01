Membro do Hamas é morto em Gaza Tropas israelenses mataram na manhã desta quinta-feira um líder do Hamas no campo de refugiados de Nusseirat, em Gaza. Segundo os palestinos, helicópteros de Israel dispararam dois mísseis contra a casa de Jihad Abu Shwairah, que foi atingido e acabou morrendo. Três soldados israelenses ficaram feridos durante um tiroteio no mesmo local. Após dois atentados que mataram 16 israelenses, há 10 dias, Israel intensificou a busca por militantes do Movimento Resistência Islâmica (Hamas). Negociações - Nesta quarta-feira, o presidente palestino, Yasser Arafat, afirmou que o seu partido, o Fatah, irá escolher os novos membros do governo palestino. O comitê central do Fatah deve se reunir nesta quinta-feira em Ramallah, na Cisjordânia, para indicar o nome de 16 dos 24 membros do governo palestino após a queda do primeiro-ministro Mahmoud Abbas, que foi substituído pelo presidente do Parlamento palestino, Ahmed Korei. Korei queria montar um gabinete de emergência com oito ministros, mas Fatah e Arafat não aceitaram. Pelo menos oito representantes do governo devem representar grupos palestinos independentes.