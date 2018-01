Membro do serviço secreto palestino é assassinado em Gaza Um membro do serviço secreto palestino foi assassinado nesta sexta-feira, 16, por um grupo de insurgentes em um povoado da Faixa de Gaza, informou uma rádio pública israelense. Os rebeldes, de filiação até agora desconhecida, detiveram o carro do oficial, que viajava com um companheiro, no povoado de Deir al-Balah. Após tirar os dois funcionários do carro à força, os milicianos atiraram, matando um deles e ferindo o outro. O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, apresentou na quinta-feira oficialmente o novo governo de união nacional formado pelo movimento islâmico Hamas e pelo nacionalista Fatah. Um dos objetivos da coalizão é acabar com os conflitos entre as facções palestinas. No entanto, conflitos entre famílias das facções rivais continuam ocorrendo em Jerusalém, mesmo após o Acordo de Meca.