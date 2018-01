Membros da Al-Qaeda são detidos trajando burkas Um carro cheio de homens suspeitos de pertencerem à rede liderada por Osama bin Laden foram parados após uma perseguição em alta velocidade iniciada quando um pedestre corria por uma estrada remota numa cidade do norte do Paquistão, disseram testemunhas e funcionários do Ministério do Interior paquistanês nesta quinta-feira. Os cinco homens foram presos na noite de ontem em Daoud Khel, na província de Punjab, quando seguiam na direção de uma área tribal, aonde estariam indo em busca de refúgio. Os cinco detidos não foram identificados. Inicialmente, a polícia acreditou que motorista e passageiros do veículo perseguido eram mulheres, pois vestiam burkas, uma vestimenta utilizada pelas mulheres afegãs. Quando as burkas foram removidas, constatou-se que eram homens. Leia o especial