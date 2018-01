Membros da Fatah são mortos no Líbano Dois membros da Fatah, movimento armado ligado ao presidente palestino Yasser Arafat, morreram e outras sete pessoas ficaram feridas em um confronto na madrugada desta terça-feira com muçulmanos libaneses no campo de refugiados de Ain Helue, ao sul do Líbano, informou fontes palestinas. Os atacantes lançaram granadas e metalharam contra o quartel-general da Fatah na entrada do acampamento, o maior do sul do Líbano. O grupo palestino islâmico Jamaat Al Nur disse na última quarta-feira que provocaria ?um banho de sangue? em Ain Helue caso islâmicos libaneses que estão escondidos na região fossem levados pelo Exército.