Membros da Médicos Sem Fronteiras são libertados Dois membros da organização de ajuda humanitária Médicos Sem Fronteiras foram libertados em Bagdá. Os profissionais estavam desaparecidos desde o dia 2 de abril. François Calas, um francês de 44 anos, chefe da missão em Bagdá e Ibrahin Younis, um sudanês de 31 anos responsável pela logística da missão, fazem parte de uma equipe de 6 profissionais. Eles vinha trabalhando, juntamente com médicos iraquianos, no Hospital al-Kindi, no nordeste da capital, há várias semanas, segundo informou a organização por meio de uma nota à imprensa. Ambos passam bem. Veja o especial :