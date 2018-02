Membros de tribo explodem principal oleoduto para exportação do Iêmen Membros de uma tribo iemenita explodiram o principal duto de exportação de petróleo do país nesta quinta-feira, provocando uma interrupção no fluxo da commodity, disseram fontes do setor de energia e de tribos locais, no mais recente ataque a uma fonte-chave de recursos externos para o Iêmen.