Membros do CS estão mais próximos de consenso sobre Coréia do Norte Os membros do Conselho de Segurança da ONU conseguiram nesta sexta-feira aproximar suas posições sobre uma resolução de condenação da Coréia do Norte pelo lançamento de mísseis. Após intensas negociações, o presidente rotativo do Conselho, o embaixador francês, Jean-Marc de la Sablière, confirmou as dificuldades para chegar a um acordo. Mas não descartou uma votação na reunião de sábado. O Japão, com o apoio dos Estados Unidos, Reino Unido e França, apresentou uma minuta revisada, que contém alguns dos elementos de uma proposta de resolução alternativa elaborada por China e Rússia. "O novo texto apresentado pelo Japão é o resultado de um árduo trabalho com a China e a Rússia. Achamos que o texto é apropriado e contundente, mas ainda existem problemas com as referências ao Capítulo 7", ressaltou Sablière. China e Rússia, que como membros permanentes têm direito a veto, não querem que a resolução cite o Capítulo 7 da Carta da ONU, que abre caminho para futuras medidas punitivas, inclusive a intervenção militar. O embaixador do Japão na ONU, Kenzo Oshima, disse que a nova minuta tenta acolher as sugestões da China e da Rússia. Mas ainda assim se mostrou cético. "O texto revisado é mais equilibrado. Envia uma mensagem firme à Coréia do Norte, como deve dar o Conselho de Segurança diante da ameaça que representam os testes de mísseis", afirmou. Se não houver consenso nas negociações de sábado, o Japão está disposto a submeter o texto à votação. O embaixador dos EUA na ONU, John Bolton, se mostrou mais conciliador que outras ocasiões. Ele deu a entender que seu país pode renunciar a uma referência ao Capítulo 7. Resolução "As mudanças introduzidas reforçam o texto, para que ele seja legalmente vinculativo. Uma resolução obrigatória nem sempre tem que apelar para o Capítulo 7", ressaltou, citando como exemplo as resoluções do Conselho de Segurança dos anos 50 condenando a Coréia do Norte pela invasão de sua vizinha do sul. "As resoluções podem ter autoridade legal sem usar as palavras mágicas", comentou. O texto censura Pyongyang pelo lançamento de mísseis no dia 5 de julho e exige a suspensão de todos os programas de mísseis balísticos. Também recomenda aos Estados-membros da ONU que vigiem e evitem a transferência de materiais e tecnologia que possam ser utilizados pela Coréia do Norte para a produção de mísseis e armas de destruição em massa. O Governo norte-coreano também deve ser orientado a voltar incondicionalmente às conversas de seis lados, e a acatar a declaração de 19 de setembro de 2005, de abandonar seus programas nucleares e reincorporar-se ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear.