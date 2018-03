Membros do Fatah retornam à Gaza, dizem oficiais do Hamas

Mais de 100 membros do Fatah que foram para o Egito, depois da Faixa de Gaza cair nas mãos dos rivais do Hamas na semana passada, preparam-se para voltar nesta segunda-feira, 18, afirmaram oficiais do Hamas. Os homens, membros das forças de seguranças do Fatah, escaparam do Hamas em cinco dias de combates na semana passada, fugindo para o Egito através do caminho de Rafah no sudeste da Faixa de Gaza. Mas as autoridades egípcias podem não permitir que eles usem a passagem, e os homens terão que permanecer por dias no lado egípcio, os oficiais do Hamas revelaram. Sob a condição de anonimato os oficiais afirmaram que não estão autorizados a discutir detalhes do retorno dos membros do Fatah com a mídia. Dos membros do Fatah, 15 retornaram à Faixa de Gaza no domingo, 17, ao negociarem com as forças do Hamas, e o restante volta na segunda, 18, afirmaram os oficiais. As vitoriosas forças do Hamas mataram alguns dos rivais do Fatah depois tomarem por completo o controle de Gaza, incluindo um comandante que foi morto em frente a uma multidão e outro que foi jogado de um telhado. Mas na sexta, com a Faixa sob seu controle, o Hamas declarou o perdão geral para os homens do Fatah.