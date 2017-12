Membros do Hamas morrem em ataque a posto israelense Um porta-voz das Brigadas de Izz al-Din Qassam, braço armado do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas), informou hoje que três de seus milicianos morreram em um ataque contra um posto militar israelense. Fontes militares de Israel confirmaram que foram registrados vários tiroteios perto do posto fronteiriço de Kerem Shalom, ao sul de Gaza, e que cinco soldados ficaram feridos devido ao impacto de um foguete palestino contra um tanque. Aparentemente, os milicianos do Hamas lançaram um ataque contra a posição israelense junto com membros de outra organização, provavelmente da Jihad Islâmica.