Memória No dia 5 de junho, grupos indígenas peruanos, policiais e soldados do Exército entraram em choque na cidade de Bagua, na região da Amazônia, provocando a morte de 24 policiais e pelo menos 10 civis. Os indígenas haviam bloqueado estradas e portos fluviais da região em protesto contra a aprovação de um pacote de leis no Congresso que permitia a exploração de recursos naturais em terras consideradas como suas propriedades ancestrais. Em princípio, o presidente peruano, Alan García, se negou a voltar atrás e acusou o presidente da Bolívia, Evo Morales, de incitar o ódio dos indígenas peruanos contra seu governo. Um dos principais líderes do movimento indígena, Alberto Pizango, foi processado pelas mortes em Bagua e acabou recebendo asilo político na Nicarágua. Depois de semanas de confronto, García acabou pedindo ao Congresso que revogasse duas leis sobre uso de terras e exploração de recursos naturais na Amazônia. O desgaste provocou uma queda de 8% na popularidade do presidente, que tem apenas 21% de aprovação.